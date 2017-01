Continuar a ler

O emblema leonino informa ainda que retomará a prática habitual antes do próximo jogo da liga, com o Marítimo."O Sporting Clube de Portugal, informa que não realizará qualquer tipo de atividade Media da sua equipa principal de futebol profissional, para além do que está regulamentarmente estipulado, voltando a fazê-lo antes do jogo com o Club Sport Marítimo.A decisão tem efeitos imediatos e aplica-se já à habitual Conferência de Imprensa de antevisão de jogos, habitualmente realizada no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade e que em condições normais, deveria acontecer esta tarde.Esta decisão decorre daquilo que o Sporting Clube de Portugal considera ser o desrespeito pela Instituição e pelos seus Sócios e Adeptos, por parte de algumas instâncias que regulam o futebol português.O Sporting Clube de Portugal manifesta total respeito pelo trabalho de todos os Jornalistas e Órgãos de Comunicação Social, que têm sido, e continuarão a ser o principal veículo de contacto com os nossos Sócios e Adeptos."