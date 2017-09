Continuar a ler

Inicialmente, o cartaz da prova incluía a presença da Fonte do Bastardo, mas problemas burocráticos impedem a equipa açoriana de viajar até Lamego, tendo sido substituída pelo V. Guimarães. "Explicaram-nos que alguns jogadores ainda não têm visto, por isso não quiseram vir desfalcados. Isto também prova o prestígio que tem o nosso torneio", frisou o dirigente, que até via com bons olhos uma final amanhã Benfica-Sporting, antecipando o dérbi de 7 de outubro, na 1ª jornada do Nacional, no Pavilhão João Rocha. "Vamos ver o que cada equipa faz e quem vai à final."



O Torneio das Vindimas, em Lamego, vai na 16ª edição, mas não seguidas, e já se tornou numa prova de referência de pré-temporada, contando sempre, como referiu ao nosso jornal o presidente da Associação de Voleibol de Viseu, "com as melhores equipas nacionais", sendo que já houve a participação de formações estrangeiras, nomeadamente de Espanha. Mas este ano a prova ganha ainda mais expressão, já que vai contar com o Sporting, de regresso à modalidade 22 anos depois, juntando-se ao campeão nacional, Benfica, ao vencedor da Taça de Portugal, Sp. Espinho, e ao V. Guimarães."Sim, é um pouco isso, é a cereja no topo do bolo termos cá o Sporting. Fazemos questão de ter sempre as melhores equipas", frisou Artur Pombinho, líder da AVV.

Autor: Ana Paula Marques