O Sporting viaja esta sexta-feira para Montpellier com uma missão (quase) impossível, pois vai tentar travar, em França, um dos colossos da Liga dos Campeões e líder invicto do Grupo D, que sábado inicia a segunda volta (6.ª ronda).

E Hugo Canela, treinador dos leões, está consciente das dificuldades, face ao poderio do adversário, vencido apenas nos quartos-de-final da época transata e detentor do maior palmarés do andebol gaulês, onde se inclui o recorde de 14 ligas e uma Liga dos Campeões: "Vai ser fantástico jogar numa casa do andebol que tem um nível espetacular. E esperamos que o Montpellier esteja altamente motivado, pois a vitória garante-lhe, automaticamente, a qualificação para o playoff de acesso aos oitavos-de-final. Não vão facilitar e nós sabemos disso."

O Montpellier já não tem astros como Nikola Karabatic, Thierry Omeyer ou Jérome Fernandez, que rumaram a outras paragens, mas ainda continua a deter no seu plantel jogadores de altíssimo nível, como Michael Guigou (duplo campeão olímpico, quatro vezes campeão mundial e três vezes europeu), entre outros trunfos. Mas como não há equipas invencíveis, Hugo Canela acredita que o seu conjunto pode chegar à vitória e continuar a acalentar a passagem à próxima fase, depois do desaire da primeira volta (29-33) no Pavilhão João Rocha: "Podemos fazer melhor que no jogo em nossa casa. Temos treinado para contrariar o Montpellier nos primeiros 15 minutos, em que entram com tudo, como aconteceu no jogo em Lisboa. Desta vez, conhecemos melhor o adversário e os meus jogadores estão também muito motivados, pois é um sonho jogar num palco como aquele." Fabregas lesionado Quanto a lesões, o Sporting continua sem poder contar com Pedro Solha e Cláudio Pedroso, mas já vai ter nas suas fileiras Carlos Ruesga. Já o Montpellier debate-se com problemas, pois o seu pivô, Ludovic Fabregas, igualmente campeão mundial e autor de dois golos em Lisboa, vai ter de parar três meses, devido a uma trombose venosa traumática no braço direito.

Autor: Alexandre Reis