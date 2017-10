O Sporting empatou este domingo a um golo na visita ao reduto do Sacavenense, mantendo-se no segundo posto na Série C do campeonato nacional de juvenis, precisamente atrás da formação de Sacavém.Os leões até estiveram a vencer até bem perto do final do encontro, graças ao golo de Hevertton Santos, mas a equipa da casa conseguiu a resposta já em tempo de compensações e ficou com 1 ponto que permite continuar na frente do campeonato, com 20 pontos, contra os 19 do Sporting.

Autor: Fábio Lima