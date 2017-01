Continuar a ler

À televisão do emblema de Vila Franca de Xira, o jovem futebolista mostra-se disposto a agarrar a oportunidade. "Vim para aqui com o intuito de ganhar mais ritmo porque o ano passado tive uma lesão muito grave ao joelho e fui operado. Não tive tantas oportunidades no Sporting. Quero voltar a ser feliz e voltar a jogar. Quero voltar a fazer aquilo que eu quero que é jogar e chegar ao patamar mais acima", frisou o novo reforço às ordens do técnico Filipe Coelho.

O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira a contratação de Bruno Fernandes. O avançado português, de 19 anos, chega ao Campo do Cevadeiro por empréstimo do Sporting. Esta temporada, o futebolista que está no seu primeiro ano no escalão de seniores, não realizou qualquer encontro oficial às ordens de João de Deus na equipa B dos leões.Bruno Fernandes destacou-se no Vizela, clube onde fez grande parte da formação, e face às boas exibições acabou por chegar à equipa principal do clube da AF Braga, antes de rumar ao Sporting em 2015/16.

Autor: Flávio Miguel Silva