Neste cenário, a mesma fonte explica ainda por que motivo é que Sporting e FC Porto se opuseram a imagens retiradas de transmissões da Benfica TV. Isto levando em linha de conta a questão dos ângulos das imagens, que, argumenta, pode ser 'trabalhada', no fundo, manipulada.



Os responsáveis do Sporting estão convictos de que a introdução do vídeo-árbitro, em 2017/18, em todos os jogos da Liga NOS fará com que a próxima temporada seja substancialmente diferente daquela que agora chega ao fim e que, uma vez mais, ficou marcada pelos erros de arbitragem e pelas críticas ao desempenho dos árbitros.Ao queapurou, existe em Alvalade a consciência de que as novas tecnologias não irão resolver todos os problemas do futebol, mas permitirão uma nova perceção do fenómeno. Deixa de haver a desculpa do erro humano, explica ao nosso jornal fonte leonina, que destaca o facto de, se o erro persistir, passar a ter um rosto, um nome, um responsável. Aquele que deveria ajudar o juiz da partida... e não o fez.

Autores: Alexandre Carvalho e João Lopes