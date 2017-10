O Sporting mantém-se em grande destaque na lista de principais clubes formadores da Europa. O emblema de Alvalade formou 55 futebolistas que atuam nos 31 principais campeonatos, um registo que coloca os leões no quinto lugar entre os clubes mais formadores.

À frente do emblema de Alvalade estão apenas Ajax, Dínamo Zagreb, Partizan e Real Madrid. Com os mesmos 55 jogadores formados, está também o Shakhtar. Os dados são do CIES - Observatório do Futebol.

Benfica e FC Porto também ocupam lugares de destaque na lista. As águias são o 10.º maior formador, com um total de 51 futebolistas 'made in' Seixal espalhados pelas 31 maiores ligas europeias. Os dragões, com 45 jogadores, ocupam o 13.º lugar. A UEFA define por clube formador o emblema representado por um futebolista durante três épocas entre os 15 e os 21 anos. Os dados são referentes aos jogadores utilizados até 1 de outubro.

Autor: Sérgio Krithinas