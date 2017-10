#AlanRuiz - Lesão muscular nos adutores da coxa esquerda - #Doumbia- lesão muscular na face posterior da coxa esquerda pic.twitter.com/fIV90d1UYw — Sporting CP (@Sporting_CP) 7 de outubro de 2017

O Sporting esclareceu este sábado, numa publicação no Twitter, as situações clínicas de Alan Ruiz e de Doumbia, ambos lesionados e baixas para o jogo com o Oleiros, referente à da Taça de Portugal, na quinta-feira, sendo que ambos os jogadores já se encontram a fazer os devidos tratamentos., que impossibilitam o jogador argentino de participar no próximo jogo frente ao Oleiros e ficando afastado dos relvados pelo menos durante 15 dias.Já o avançado da Costa do Marfim,, que faz com que não possa competir durante as próximas três semanas, falhando inclusivamente o encontro da Liga dos Campeões com Juventus.Os dois jogadores juntam-se assim ao holandêsnuma altura em que o Sporting não tem nenhum avançado da equipa principal disponível.