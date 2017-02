Continuar a ler

No setor feminino, a equipa leonina conquistou o seu 22.º título, o sexto consecutivo, com 108 pontos, deixando os encarnados a 21 pontos. "A vantagem da nossa equipa feminina relativa à masculina é que é mais madura, embora nós nunca partimos com vitórias antecipadas e respeitamos sempre os adversários em pista", disse Carlos Silva. O responsável técnico do Sporting salientou que tem uma equipa a "amadurecer, com juventude que já tem bastante experiência relativamente a estas competições".

O responsável do atletismo do Sporting, Carlos Silva, realçou este domingo o "amadurecimento" da equipa masculina na conquista do Campeonato Nacional de Clubes de pista coberta , que vem dar um novo alento à modalidade do clube.No Campeonato Nacional de Clubes que decorreu este fim de semana em Pombal, a formação leonina recuperou o título que, nos últimos cinco anos, foi ganho pelo Benfica, que ficou no segundo posto da tabela, a cinco pontos de distância (104-99). "Fomos mais felizes, mais competentes, resolvemos melhor os nossos problemas e acho que isso só vem valorizar a competição, dar um novo alento e dizer que, efetivamente, o Sporting está cá para durar", disse Carlos Silva.

Autor: Lusa