Perante Can Akkuzu, João Monteiro empatou o encontro ao vencer por 2-11, 15-13, 6-11, 11-6, 8-11, com Diogo Carvalho a colocar os 'leões' em vantagem, ao bater Niagol Stoyanov, por 11-4, 9-11, 10-12, 11-5, 5-11.



O confronto acabou por ficar decidido num encontro entre dois portugueses, com João Monteiro a levar a melhor sobre Marcos Freitas, por 5-11, 9-11, 11-9, 12-14.



O Sporting estreou-se com um triunfo no Grupo A da Liga dos Campeões de ténis de mesa, ao vencer esta quinta-feira em casa do Pontoise Cergy, campeão europeu em 2015/16, por 3-1.O português Marcos Freitas deu o primeiro ponto ao conjunto francês, semifinalista na última temporada, ao vencer o nigeriano Ganiyat Aruna, por 11-5, 11-9, 11-8.

Autor: Lusa