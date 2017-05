Continuar a ler

O Hull City, recém-despromovido da Premier League, já em janeiro tinha recebido propostas por Andrew Robertson, nomeadamente do Sunderland e do Burnley, a rondar os 11 milhões de euros, tendo na altura rejeitado negociar o futebolista, de 23 anos. No entanto, com a despromoção ao 2.º escalão do futebol inglês, o Hull City não deverá segurar o defesa, que chegou ao clube no verão de 2014.



O 'The Scottish Sun' refere ainda que numa eventual transferência para Alvalade, Robertson iria reencontrar Ryan Gauld, seu antigo companheiro de equipa. O Hull City, recém-despromovido da Premier League, já em janeiro tinha recebido propostas por Andrew Robertson, nomeadamente do Sunderland e do Burnley, a rondar os 11 milhões de euros, tendo na altura rejeitado negociar o futebolista, de 23 anos. No entanto, com a despromoção ao 2.º escalão do futebol inglês, o Hull City não deverá segurar o defesa, que chegou ao clube no verão de 2014.O 'The Scottish Sun' refere ainda que numa eventual transferência para Alvalade, Robertson iria reencontrar Ryan Gauld, seu antigo companheiro de equipa.

O Sporting está interessado em contratar Andrew Robertson. De acordo com o 'The Scottish Sun', os leões estão na corrida pelo defesa do Hull City, que também está na lista de eventuais reforços do Liverpool.A publicação escocesa garante que o Sporting já entrou em contacto com o Hull City e que está disposto a fazer frente ao Liverpool, num negócio de 8 milhões de euros.