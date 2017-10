Continuar a ler



13. A 30 de janeiro de 1983, o clássico acabou empatado a três golos. Jordão fez um hat trick para o Sporting, Walsh bisou no FC Porto e foram convertidos três penáltis (dois de Jordão e um por Gomes).



14. Edmilson é o único jogador que marcou por Sporting e FC Porto em Alvalade para o campeonato: ao serviço dos dragões, a 12 de outubro de 1996; pelos leões, a 21 de março de 1998.

Peyroteo fez o golo mais rápido de sempre neste duelo, a 16 de maio de 1948. O avançado faturou logo no primeiro minuto do jogo… e Lourenço empatou no seguinte. Ao intervalo os lisboetas já ganhavam por 4-2 e o encontro acabou 5-2.Ao 15.º clássico, o FC Porto obteve a primeira vitória (2-1) no estádio do Sporting para o campeonato: aconteceu a 3 de abril de 1949; Gastão e Joaquim marcaram para os azuis e brancos e Jesus Correia fez o golo leonino.A 19 de fevereiro de 1950, no Estádio do Lumiar, os verdes e brancos venceram por 4-1 num final de jogo de loucos, com quatro golos nos últimos 12 minutos (três para o Sporting e um para o FC Porto).Mesmo tendo terminado com apenas nove jogadores, o Sporting levou a melhor por 2-1 a 15 de outubro de 1950. Travaços saiu lesionado e Mário Wilson foi expulso.João Martins assinou um póquer a 15 de fevereiro de 1953. O Sporting ganhou por 5-1.Vadinho contribuiu com um hat trick para a goleada (6-1) dos leões ao FC Porto a 24 de janeiro de 1960. Faustino bisou, Seminário fechou a contagem e pelo meio Daucik fez o golo de honra dos portuenses.Vítor Damas estreou-se no Sporting num clássico para a Liga em Alvalade: foi a 12 de fevereiro de 1967 e o jogo terminou empatado a dois golos. O FC Porto esteve a vencer por 2-0; um bis de José Morais, quando os leões já jogavam reduzidos a 10, estabeleceu a igualdade final.O FC Porto conseguiu a sua maior vitória em casa do Sporting em jogos do campeonato a 31 de dezembro de 1972, um 3-0 com bis de Flávio Minuano (11’ e 74’) e um golo de Abel Miglietti (23’).Terá sido o Sporting-FC Porto mais disputado de todos os tempos. A 4 de fevereiro de 1974, a vitória sorriu aos leões por 5-4 mas só mesmo ao quinto golo o Sporting logrou chegar à vantagem e segurá-la, depois do FC Porto ter estado a perder e ter empatado por quatro vezes!A 22 de fevereiro de 1976, os dragões começaram a ganhar com um golo de Cubillas, aos 5 minutos. Chico fez o golo do empate logo de seguida (6’) e o Sporting acabaria a golear por 5-1.