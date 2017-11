O Sporting não conseguiu melhor do que um empate (0-0) na visita ao Belenenses, em jogo da 10.ª jornada da Zona Sul do campeonato nacional de juniores. Os leões dominou a partida mas sem criar grandes oportunidades de golo e acabou mesmo o jogo em inferioridade numérica devido à expulsão de Daniel Bragança aos 87'.Apesar de só ter averbado um ponto, a equipa orientada por Tiago Fernandes mantém a liderança, embora agora com os mesmos pontos do Benfica, que venceu por 2-0 na visita ao Cova da Piedade. O Sporting volta a entrar em ação no dia 18, desta vez em casa, frente ao Sacavenense.