O Sporting soma e segue no campeonato nacional de futsal. Este sábado, diante do Belenenses, a turma comandada por Nuno Dias somou o 14.º triunfo em 16 jornadas, ao vencer por claros 5-0.Cavinato (7' e 22'), João Matos (8' e 10') e Anilton (19') marcaram os golos da equipa leonina, que agora soma 44 pontos, mais 8 do que o Benfica, que apenas joga no domingo, diante do Rio Ave.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima