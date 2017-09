O Sporting bateu o CADE, por 6-1, e continua na perseguição ao líder da Série C de juvenis, o Sacavenense. Apesar de reduzida a dez unidades por expulsão de Eduardo Quaresma (36’), a equipa de João Couto levou a melhor perante um CADE bem organizado mas ‘curto’.



O golo inaugural de Bruno Santos deu a tranquilidade que viria a aumentar após o autogolo de João Fonseca. Depois de o CADE ter reduzido por Francisco Salgueiro, o grande golo de Nuno Cardoso precipitou a goleada que surgiria nos últimos 15’. Samuel Lobato, Bruno Tavares e Félix Correia fecharam as contas do marcador.

Autor: Vasco Antão