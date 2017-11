Continuar a ler

Além de fecharem a Ronda de Elite no primeiro lugar, com três vitórias em três encontros, os bicampeões nacionais continuam com um registo 100% vitorioso na atual temporada, com 21 triunfos no mesmo número de partidas oficiais, divididas entre Supertaça (uma), campeonato (12), Taça de Honra (duas) e UEFA Futsal Cup (seis).Como seria expetável, o Sporting dominou a bel-prazer o encontro, perante a fragilidade de um adversário que tem uma equipa muito jovem (apenas três jogadores acima dos 22 anos) e que praticamente não incomodou o guarda-redes Gonçalo Portugal, que hoje foi aposta de Nuno Dias para o lugar de Marcão.Dieguinho, Diogo e Déo foram os primeiros a ameaçar o golo, mas sem sucesso, ora por falta de pontaria ora devido a intervenções de Tsaider. No entanto, o golo sportinguista foi mesmo uma inevitabilidade e Cavinato, antes dos 10 minutos, deu a melhor sequência a um livre, mesmo perante os cinco homens que protegiam a baliza russa.As ocasiões dos leões sucediam-se com naturalidade, só que Fortino, por duas vezes, e Cavinato, este ao poste, não encontraram o caminho para o segundo golo, que foi descoberto por Divanei, antes do intervalo.O melhor golo do encontro seria da autoria de Alex Merlim, já no segundo tempo, com o ala leonino a sentar, literalmente, um adversário, antes de bater Tsaider.Poucos segundos depois, o mesmo Merlim quase bisava, não fosse o poste a negar-lhe as intenções, enquanto a primeira e única situação de perigo construída pelo Dina Moscovo surgiu à passagem da meia hora, mas Gonçalo opôs-se à tentativa de Lovich.O quarto tento dos verde e brancos, apontado por Dieguinho, só serviu para castigar ainda mais o 11.º e penúltimo classificado do campeonato russo, que só não sofreu uma 'mão cheia' no reduto leonino porque o remate de Diogo embateu no poste.0-1, Cavinato, 08 minutos.0-2, Divanei, 16.0-3, Alex Merlim, 28.0-4, Dieguinho, 31.Tsaider, Krylov, Razuvanov, Razorenov e Krutyi. Jogaram ainda, Sitnikov, Starodubov, Lovich, Akhmadeev, Shtibegov.Treinador: Temur Alekberov.Gonçalo Portugal, Diogo, Déo, Caio Japa e Dieguinho. Jogaram ainda, Divanei, Pedro Cary, Cavinato, Pany Varela, Alex Merlim, Fortino, João Matos e Edgar Varela.Treinador: Nuno Dias.cartão amarelo para Edgar Varela (32).2.723 espetadores.