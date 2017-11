Três jogos, três vitórias para o Sporting no campeonato nacional de hóquei em patins. Esta quarta-feira, em duelo em atraso da jornada 3, os leões venceram na receção ao Sp. Tomar por 6-0, assumindo a liderança do campeonato, ainda que estejam em igualdade pontual com o Benfica (e terem de esperar pelo resultado do FC Porto).João Pinto (15', 15' e 39'), Caio (29' e 34') e Vítor Hugo (35') fizeram os golos da equipa leonina, que passa a somar 9 pontos.

Autor: Fábio Lima