O Sporting goleou o Alcanenense e isolou-se na liderança da classificação, mas à condição, porque o Benfica só este domingo defronta o Belenenses, no Seixal.Os leões não sentiram grandes dificuldades nesta partida da 12ª jornada, zona sul, realizada em Alcochete. Ao intervalo já venciam por 2-0, com golos de Pedro Nunes (penálti aos 28 minutos) e Tomás Silva (39').No segundo tempo a jovem formação leonina aumentou com naturalidade a vantagem. Sphephelo Sithole fez o 3-0, aos 55', Nuno Moreira assinou o 4-0, aos 63' e Dimitar Mitrovski fechou a contagem aos 90'+2.

Autor: Vasco Antão