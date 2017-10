O Sporting segue imparável na Série E do campeonato nacional de iniciados, tendo este sábado somado o nono encontro sem perder na prova, ao derrotar o CIF, em Alcochete, por claros 5-0. A turma leonina continua desta forma a liderar, agora com 25 pontos, mais 4 do que o Benfica, que apenas joga no domingo.André Gonçalves, Gonçalo Sabino e Lucas Dias marcaram para os leões na primeira parte, tendo a vantagem sido ampliada na segunda por intermédio de Francisco Canário e Nélson Pereira.

Autor: Fábio Lima