O Sporting voltou esta noite a deter 5 pontos de avanço para o Benfica - os encarnados haviam reduzido a diferença de forma provisória -, ao bater o Leões Porto Salvo, de forma clara, por 7-1.A jogar fora de casa, no fecho desta jornada 19, os pupilos de Nuno Dias cedo mostraram ao que iam, vencendo com golos de Fortino (2' e 3'), Dieguinho (13', 24' e 36'), Cavinato (19') e Caio Japa (40'). Bruno Santos, aos 28', fez o único golo da equipa da casa, que ocupa o 10.º posto, com 18 pontos.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima