Com este triunfo, o Sporting, líder da tabela, tem agora 33 pontos. Quanto ao Unidos Pinheirense, mantém os 13 pontos que tinha.



O Sporting venceu este domingo no reduto do Unidos Pinheirense por uns expressivos 8-1, somando assim a 11.ª vitória noutros tantos jogos no campeonato nacional.Os leões marcaram logo aos dois minutos, por Diogo, para João Matos ampliar pouco depois, aos 4'. Cavinato fez o 3-0 aos sete minutos e Fortino marcou aos 9', de penálti, bisando depois aos 14' para o 5-0. Merlim fez o 6-0 aos 19 minutos, antes de Freddy reduzir para a equipa da casa, aos 25'. Por fim, Diogo (34') e Edgar Varela (37') fecharam a contagem.

Autor: Luís Miroto Simões