O Sporting deu este domingo mais um passo rumo ao apuramento de campeão de juvenis, ao bater o Oeiras (4-0) em jogo a contar para a 8.ª jornada da série sul da 2.ª fase.Num jogo quase sempre controlado pelos leões, Bavikson Biai tirou um coelho da cartola e abriu a contagem aos 26', com um tiro fantástico de fora da área. Três minutos depois, Edmilson Santos também quis brilhar de longa distância e rematou de primeira, no ressalto de um canto, para mais um golo monumental. Sérgio Velosa (76') e Edmilson completaram a goleada (78').Com este triunfo, o Sporting aumentou o total de pontos para 20, mantendo-se invencível, com seis vitórias e dois empates. É o suficiente para liderar a série, que apura os dois primeiros para a fase decisiva, embora o Benfica visite o Belenenses também neste domingo e possa igualar os referidos 20 pontos do rival.