O aumentar do marcador foi uma constante até intervalo e com o guarda redes do Fundão, Rocha a evitar mais alguns golos com um punhado de boas defesas.O reatamento trouxe o terceiro golo de Jorge Ferreira (51'). O ex-jogador do Vitória de Guimarães com feeling de goleador é um ponta de lança que está sempre no sítio certo. Com naturalidade, o avolumar do marcador foi decorrendo até aos nove golos sem resposta. O Fundão bateu-se galhardamente para uma equipa que saiu às 5H30 da madrugada para jogar em Alcochete frente ao Sporting que tem outros argumentos.