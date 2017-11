Com a ronda de elite da UEFA Futsal Cup a começar na próxima quarta-feira, o Sporting confirmou este sábado o bom momento de forma ao golear o Fabril por 8-2, continuando só com vitórias no campeonato nacional, ao fim de 12 jornadas.No Pavilhão João Rocha, Alex Merlim inaugurou o marcador aos 10', mas a turma do Barreiro respondeu de imediato e fez o empate por Élvis Luz aos 11'. Apesar da boa réplica forasteira, sobretudo na primeira parte, os leões não tardaram a confirmar a superioridade, construindo a goleada com golos de Cavinato (13', 21 e 27), Miguel Bento (17' p.b.), Edgar Varela (23'), André Sousa (32') e Anilton (39'). Já Luiz Fassy (19') fez o outro golo dos visitantes.