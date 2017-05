Continuar a ler

"O Sporting foi para Anshun porque tem um parceiro local que nos convidou, que reconhece no Sporting capacidade para desenvolver o futebol de formação e que quer que o Sporting descubra aqui o novo Figo ou o novo Cristiano Ronaldo», apontou o dirigente verde e branco.



Assim, os leões dão mais um passo no intuito da direção presidida por Bruno de Carvalho em expandir a marca Sporting no mundo, depois das recentes viagens à Costa Rica e Angola. "O Sporting foi para Anshun porque tem um parceiro local que nos convidou, que reconhece no Sporting capacidade para desenvolver o futebol de formação e que quer que o Sporting descubra aqui o novo Figo ou o novo Cristiano Ronaldo», apontou o dirigente verde e branco.

O Sporting inaugurou, esta quinta-feira, a primeira Academia do clube em solo chinês. Uma iniciativa que, recorde-se, enquadra-se na celebração de uma parceria, em 2015, que visava a abertura de dez academias neste país, até 2018.Os leões fizeram-se representar por Carlos Vieira, vice-presidente do Sporting, que esteve presente na abertura do complexo desportivo em Anshun, província de Ghizou, no sul do país.