A muralha defensiva dos belgas foi quebrada por um marcador improvável, o guarda-redes Marcão, que subiu no terreno e rematou com confiança.



Na 2.ª parte a pressão leonina manteve-se e o recém-entrado Divanei aumentou a contagem (25') com um grande remate após uma assistência de Deo. Caio Japa fez o 3-0 aos 31', aproveitando um erro do Halle-Gooik.



Nos últimos 5 minutos o Halle-Gooik jogou com guarda-redes avançado, o que valeu dois gooos, de Thiago Bissoni (36') e o ex-sportinguista Leitão a escassos 8 segundos do fim.





O Sporting iniciou na melhor maneira Grupo B da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, com uma vitória por 3-2 frente aos belgas do Halle-Gooik.Com o apoio dos adeptos (e do presidente Bruno de Carvalho), os leões tentaram resolver cedo a partida no Pavilhão João Rocha, mas pela frente encontraram uma equipa que demonstrou a razão de ter sido a única a não sofrer qualquer golo nesta competição esta época... até ao minuto 13 do duelo de ontem.

Autor: Cláudia Marques