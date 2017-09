Continuar a ler

Apesar de já ter 37 anos, a fundista fez uma temporada bastante razoável e quer lutar pelos lugares cimeiros, sendo um importante reforço para as provas de inverno, tanto em corta-mato como em estrada. Além disso, o Sporting está apostado em conquistar títulos europeus nestas competições e a ida de Inês Monteiro para Alvalade insere-se dentro dessa política.



A fundista natural da Guarda junta-se assim, ao que tudo indica, a Sara Moreira, Jéssica Augusto, Susana Godinho, Daniela Cunha e Susana Francisco.



As conversações estão bastante adiantadas para a fundista Inês Monteiro, que no último ano representou o Centro de Atletismo de Seia, ingressar no Sporting na próxima temporada.Segundo apurou Record, o interesse do clube de Alvalade já remonta ao ano passado, mas a atleta preferiu não se comprometer depois de ter sido mãe em 2015. E em face da boa temporada de inverno, Inês Monteiro voltou à ribalta, tendo ganho o Crosse de Torres Vedras em 2016, sendo 21ª no Europeu de corta-mato.

Autor: Norberto Santos