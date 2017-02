E prossegue: "Para esta tomada de decisão, foi realizada uma reunião de emergência (...) Contudo, ultrapassados os constrangimentos que implicaram a não realização desta reunião, estão os órgãos de governo da Sociedade disponíveis para o seu reagendamento".



O comunicado sublinha ainda que "o Conselho Fiscal pretendia entregar este comunicado, pessoalmente, ao acionista João Paiva dos Santos, contudo este ausentou-se de Alvalade sem dar conhecimento ao Conselho Fiscal".

Esta é a explicação de Bruno de Carvalho para não receber Paulo Pereira Cristóvão

Bruno de Carvalho justificou o facto da reunião entre o Sporting e João Pedro Paiva dos Santos não ter sido levada a cabo esta terça-feira com a presença de Paulo Pereira Cristóvão, antigo vice-presidente do Sporting."Observa-se que o acionista João Paiva dos Santos se fez acompanhar, nomeadamente, pelo Sr. Paulo Pereira Cristóvão. Tendo em conta o processo disciplinar interno em curso, e os processos criminais em que este é arguido, entendeu o Conselho Fiscal e a Comissão Executiva da Sporting SAD não estarem criadas as condições objetivas para a prossecução da mesma", pode ler-se no documento assinado por Bruno de Carvalho e Rui Moreira de Carvalho, presidente do Conselho Fiscal da Sporting SAD .

Autores: Alexandre Moita e Sofia Lobato