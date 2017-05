Continuar a ler

"Perante notícias vindas a público relacionadas com a situação clínica do atleta Cristiano Piccini e os testes médicos realizados no Hospital da Luz, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD entende dizer o seguinte:1 – Lamentamos profundamente que a referida instituição hospitalar não tenha sido capaz de salvaguardar o princípio fundamental do segredo médico e profissional, permitindo que fossem revelados documentos sigilosos relacionados com um seu paciente e com um seu cliente. Estes factos, a que somos completamente alheios, são de extrema gravidade.2 – A Sporting SAD faz votos de que este tenha sido um episódio isolado e que, no futuro, não se repita de modo a podermos continuar a trabalhar em conjunto, dignificando com esta cooperação as duas instituições."