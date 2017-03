.@GalgoSchelotto faz um 'poker' no próximo fim-de-semana para a bancada experimentar — Sporting CP (@Sporting_CP) 12 de março de 2017

A versão da música 'Thunderstruck', dos AC/DC, dedicada a Bas Dost tem sido repetida vezes sem conta nos jogos do Sporting e no sábado o póquer do holandês ajudou ainda mais à festa. Ora, com a música no ouvido de todos, Schelotto atreveu-se 'adaptar' a letra com a sua alcunha, Galgo, só para ver como funcionava.O argentino partilhou a imagem no Twitter e logo levou resposta do Sporting: "Queres uma música só para ti?", pode ler-se na conta oficial do clube. O camisola 2 prontamente deu troco: "A canção é do Bas, mas queria saber se ficava bem com Galgo", escreveu. E levou de novo resposta: "Faz um 'poker' no próximo fim-de-semana para a bancada experimentar".