Com o cruzamento dos resultados das duas pistas de apuramento, ficam conhecidos os clubes que vão regressar a Pombal a 18 e 19 de fevereiro, para o apuramento de campeão, mais uma vez com Sporting e Benfica como favoritos.A primeira divisão masculina será disputada pelo Sporting (vice-campeão em 2016), Benfica (campeão), Sporting de Braga (6.º), Juventude Vidigalense (5.º), Jardim da Serra (4.º), Seia (3.º), Gira Sol (7.º) e Senhora do Desterro (vencedor da II divisão).Em femininos, o campeonato principal será disputada por Sporting (campeão em 2016), Benfica (2.º), Juventude Vidigalense (3.º), Senhora do Desterro (4.º), Jardim da Serra (5.º), GRECAS (6.º), Sporting de Braga (7.º) e Fátima (4.º na II Divisão).A segunda divisão no setor masculino será disputada por GRECAS, CC São João da Madeira, Fátima, Escola do Movimento, Cucujães, Vermoil, Maia e Juventude Ilha Verde.Na segunda divisão no setor feminino participam o Giral Sol, Eirense, Maia, Pechão, Palhaça, Cucujães, Salesianos de Maniquue e Escola do Movimento (6.º em 2016).As finais da I e II divisão disputam-se ma mesma ocasião, a 18 e 19 de fevereiro, em Pombal.