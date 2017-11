O Sporting marcou perto de meia centena de golos esta quarta-feira no triunfo frente ao Arsenal da Devesa (47-24), numa partida em atraso da 10.ª jornada do campeonato nacional, e subiu à liderança provisória da prova.Desde cedo, os leões corresponderam ao favoritismo e, ao intervalo, já venciam por uma diferença de 11 golos (20-9). Apesar da diferença folgada, os verdes e brancos não baixaram o ritmo no segundo tempo e acabaram mesmo por construir a vitória mais expressiva do campeonato da presente temporada (a par do triunfo do FC Porto frente ao S. Bernardo, por 43-20, na quarta jornada).Com nove golos marcados, Felipe Borges foi a figura em destaque do encontro, seguido por Carlos Ruesga e Michal Kopco, ambos com sete tentos. Do lado dos visitantes, que ocupam o 12.º lugar com 15 pontos, os cinco golos de Rui Lourenço e Ivo Silva foram insuficientes para fazer mossa no campeão nacional.Os leões, com 30 pontos, esperam agora pelo resultado do Benfica, que soma 28, na receção ao Maia-ISMAI este sábado.