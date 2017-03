Muito longe do segundo lugar e muito longe do quarto, o Sporting tem praticamente assegurado um lugar no playoff de acesso à Liga dos Campeões 2017/18, lugar destinado ao 3.º classificado do campeonato português.

Ora, com quase todas as ligas europeias a entrarem na reta final, Record fez o exercício: quais seriam os clubes que iriam disputar as eliminatórias do caminho dos não-campeões se os campeonatos nacionais terminassem neste neste momento?

Antes de mais, apenas os cinco primeiros países do ranking - o que encerrou no final da época passada - sabem que irão colocar uma equipa diretamente no play-off da Champions. São eles: Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália e Portugal.

Os países colocados do 6.º ao 14.º lugar do ranking terão uma equipa na 3.ª pré-eliminatória. Os cinco vencedores dessa ronda juntar-se-ão depois aos cinco com lugar direto no playoff para decidir quem vai para a fase de grupos. Em ambas as rondas serão definidos cabeças-de-série: as cinco equipas mais bem colocadas no ranking de clubes irão defrontar as cinco piores.

Olhando para as classificações nas cinco primeiras ligas do ranking de países, são estas as equipas que ocupam, nesta altura, a vaga no playoff:

País Equipa

(posição na Liga) Posição no

ranking UEFA Espanha At. Madrid (4.) 4.º Alemanha Hoffenheim (4.º) 121.º Inglaterra Liverpool (4.º) 33.º Itália Nápoles (3.º) 16.º Portugal Sporting (3.º) 55.º

País Equipa (posição na Liga) Posição no

ranking UEFA França Nice (3.º) 118.º Rússia CSKA Moscovo (2.º) 51.º Ucrânia Dínamo Kiev (2.º) 24.º Bélgica Club Brugge (2.º) 52.º Holanda Ajax (2.º) 30.º Turquia Istambul Basaksehir (2.º) 158.º Suíça Young Boys (2.º) 70.º Rep. Checa Viktoria Plzen (2.º) 49.º Grécia Panionios (2.º) 241.º Roménia Viitorul (2.º) 232.º

Na 3.ª pré-eliminatória, estarão mais 10 equipas, representantes de países que vão deste a França (6.ª no ranking) à Roménia (14.ª).



Estes lugares são, obviamente, provisórios e há ligas (como a belga ou a grega) que terão uma 'poule' final para os primeiros lugares.

O que parece certo é que o Sporting terá dificuldade em ter um lugar de cabeça de série no play-off. Além das equipas que chegarão das principais ligas, há fortes hipóteses de os vencedores da 3.ª pré-eliminatória também terem uma melhor posição no ranking de clubes.