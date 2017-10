O Sporting realizou esta terça-feira de manhã o último treino antes de defrontar a Juventus, amanhã, em Turim, na 3.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões. Jorge Jesus contou com um grupo de trabalho animado à sua disposição na sessão de trabalho que decorreu em Alcochete com os jogadores a surgirem no relvado meia hora depois do previsto. Alan Ruiz, a recuperar de lesão, fez trabalho de ginásio e Tobias Figueiredo esteve também ausente, igualmente a recuperar de um problema físico.Assim, e nos 15 minutos abertos à comunicação social, Doumbia trabalhou aparentemente sem limitações pelo que, tal como avançana edição de hoje, estará a 100% para o embate com os italianos. A comitiva do Sporting parte ao princípio da tarde para Itália e Jorge Jorges fará a habitual conferência de imprensa de antevisão às 18 horas.