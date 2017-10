O Sporting não quer que o jogo da Taça de Portugal com o Oleiros se dispute no Estádio Municipal da localidade, contrariando a vontade do emblema que milita no Campeonato de Portugal.

Os leões consideram que o recinto não tem o mínimo de condições para que se possa lá jogar uma partida desta importância. Aquando da vistoria da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente da Câmara Municipal de Oleiros comprometeu-se a fazer as obras necessárias, mas há questões que não poderão ser resolvidas a tempo.

A começar pelo piso totalmente sintético, que nem sequer é daqueles que tem uma mistura com relva natural, como era o do Boavista há duas temporadas. Com o importantíssimo encontro com a Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, marcado para cinco dias mais tarde, os leões consideram um risco ter os seus futebolistas num piso deste tipo. Por isso, se a partida for mantida para Oleiros, admitem a possibilidade de não utilizar futebolistas profissionais, apresentando uma equipa de juniores.

Além disso, fonte do clube de Alvalade recorda que é impossível alterar os regulamentos de segurança do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) a tempo da partida, prevista para quinta-feira, dia 12 de outubro. Esses regulamentos impõem que este tipo de jogos sejam disputados em estádios com cadeiras e toniquetes nas portas de acesso.

Há ainda a questão da iluminação. Para o Sporting, as torres do Municipal de Oleiros não garantem luz suficiente para a transmissão televisiva decorrer com normalidade.

A decisão sobre o local do Oleiros-Sporting deverá ser tomada esta sexta-feira, dia 6. Caso não seja possível disputar a partida na localidade, o mais provável é que seja disputada em Coimbra.