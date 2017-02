As duas últimas vitórias, respetivamente, sobre o Réus (Liga Europeia) e Valongo (campeonato) permitem ao Sporting equacionar a possibilidade de recuperar alguns lugares na classificação. É este objetivo da equipa na véspera de uma viagem complicada à Ilha do Pico, para defrontar o Candelária, em jogo da 16ª jornada do Nacional.

"Estamos focados nos nossos objetivos. Temos de olhar acima do nosso lugar [4º]. Sabemos que estamos longe do primeiro, mas não adianta esperar que os primeiros percam pontos se nós não vencermos", disse o treinador do Sporting, Guillem Pérez, no site do clube.

Refira-se que esta 16ª jornada só termina amanhã, com o jogo grande desta ronda, OC Barcelos-Benfica.

Autor: Vítor Ventura