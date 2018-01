Continuar a ler

Recorde-se que os leões desembolsaram 7,5 milhões de euros pelo passe de Wendel , que chega do Fluminense, ao passo que o negócio entre o Sporting e o Rijeka pelo croata Misic foi de 3 milhões de euros.

O Sporting oficializou este sábado a contratação de Wendel Josip Misic . Os médios assinaram com os leões até 2023 com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.Através de comunicado no site oficial, a SAD leonina deu conta que fica "titular de 100% dos direitos económicos e desportivos" dos dois atletas.