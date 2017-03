O Sporting anunciou esta terça-feira a dispensa do treinador Guillem Pérez. O técnico espanhol cessa o contrato por mútuo acordo, segundo o site dos leões. Tal como Record já havia adiantado , o substituto é Paulo Freitas, ex-técnico do OC Barcelos que deixa a formação portuguesa na final-four da Taça CERS.Ao cabo de 17 jornadas no campeonato, o Sporting encontra-se na quarta posição com 38 pontos, a 7 da líder Oliveirense.

Autor: Flávio Miguel Silva