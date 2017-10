O Sporting e a Fundação Sporting vão organizar um fim-de-semana solidário com um conjunto de ações para ajudar os bombeiros e as pessoas diretamente afetadas pelos fogos que assolaram o país nos últimos dias.Ambas as entidades apelam, por isso, à doação de bens essenciais, tais como água, barras de cereais, fruta fresca, leite, massa, arroz, feijão, enlatados e bolachas, que tanto podem ser entregues em Alvalade como no Pavilhão João Rocha, onde vão jogar as modalidades de hóquei em patins e voleibol, no sábado, e futsal, no domingo.Em comunicado, o Sporting esclarece igualmente os interessados em contribuir para esta causa que podem ainda, desde já, deslocar-se a todos os Núcleos leoninos espalhados pelo país.

Autor: Alexandre Moita