Durante o primeiro tempo, o domínio leonino foi uma constante, mas o nulo manteve até ao descanso uma vez que as ocasiões construídas pelos visitantes foram desbaratadas, com destaque para um cabeceamento ao poste de Adriano Almeida (29’) e um livre à barra de Joelson Fernandes (35’).No segundo tempo, a arte de Joelson Fernandes resolveu, primeiro num cruzamento para o desvio de Tristan Hammond junto à baliza (46’) e, já nos descontos, com um remate em arco, a meia altura, de fora da área (70+2), a carimbar o desfecho.