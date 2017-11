Continuar a ler

No entanto, uma fuga de Eva Aguirre a meio da etapa complementar colocou as campeãs espanholas em vantagem, por 22-15, com Irene Guerra a confirmar mais dois pontos com a respetiva conversão (24-15). A diferença tornou-se difícil de recuperar na medida em que a primeira linha do Olímpico tornou-se quase impenetrável e um pontapé de penalidade, convertido pela mesma Irene Guerra, acabou por carimbar o resultado final (27-15).



O Sporting perdeu, por 27-15, a primeira edição da Taça Ibérica disputada este domingo no polidesportivo de Valle de las Cañas, em Madrid, diante do Olimpico Pozuelo.A formação formação leonina, treinada por Nuno Mourão, já perdia ao intervalo por 17-10, com os dois ensaios das portuguesas a serem conseguidos por Katia Delgado. Mas no segundo tempo Leilani Perese converteu um ensaio, colocando o marcador com apenas dois pontos de diferença (17-15).