As debilidades defensivas, que permitiam não só as incursões dos extremos pelas alas como a recuperação das segundas bolas, foram coadjuvadas a uma saída lenta para o contra-ataque, motivos pelos quais o Sporting, que jogava em casa, quase nunca se conseguiu superiorizar aos ucranianos. Quase nunca porque o Sporting até esteve a vencer nos primeiros cinco minutos, mas depois foi um descalabro que terminou com uma desvantagem de oito golos.A maturidade dos forasteiros, aliada à disciplina tática, foi o mote para manietar os comandados de Hugo Canela. Aos 28 minutos, vencia por cinco golos (15-10). É certo que até aí o Sporting tinha visto duas bolas ao ferro e teve também pela frente um guarda-redes (Victor Kireev) inspirado, contudo era uma equipa demasiado lenta na saída para o ataque, o que permitia ao HC Motor Zaporozhye reorganizar-se.Os quatro golos de desvantagem que levaram para o intervalo obrigou Hugo Canela a arriscar mais no segundo tempo e foi frequente ver, nas ações de ataque, o Sporting a jogar com sete jogadores de campo.Contudo, aos 39 minutos, Frankis Carol foi expulso depois de rematar à cara do guarda-redes Victor Kireev na conversão de um livre de sete metros, e aniquilou a réstia de esperança leonina, já que no período em que os campeões nacionais estiveram reduzidos a seis elementos, os ucranianos aumentaram para seis os golos de vantagem (14-20).Com esta almofada de conforto, o HC Motor Zaporozhye foi gerindo o resultado e o melhor que o Sporting conseguiu foi estar com quatro golos de desvantagem (17-21, 20-24) e já na ponta final ruiu. Os oitos golos de desvantagem eram a prova da impotência lusa diante da supremacia ucraniana.Com este resultado HC Motor Zaporozhye assume a liderança do grupo, com quatro pontos, em igualdade com os franceses do Montpellier.11-15.Sob a arbitragem de Robert Harabagiu e Silviu Stanescu, da Roménia, as equipas alinharam e marcaram:: Manuel Gaspar, Pedro Portela (2), Michal Kopco (3), Frankis Carol (2), Tiago Rocha (2), Edmilson Araújo (6), Ivan Nikcevic (4), Aljosa Cudic, Pedro Valdez, Bosco Bjelanovic, Carlos Ruesga (1), Aljosa Cudic, Carlos Carneiro, Francisco Tavares (1), Janko Bozovic (1) e Felipe Borges (1).Hugo Canela.: Victor Kireev, Maxim Babichev, Aidenas Malasinkas (3), Artem Kozakevych (7), Igor Soroca (5), Sergey Shelmenko (3), Barys Pukhouski (3), Iurii Kubatko, Gennadiy Komok, Olexandr Shevelev (3), Zakhar Denysov (1), Pawel Paczkowski (3), Aliaksei Shynkel (3) e Lev Tcelishchev.Evgeny Budko.3-2 (05 minutos), 4-5 (10), 6-8 (15), 7-10 (20), 9-13 (25), 11-15 (intervalo), 13-17 (35), 14-19 (40), 17-23 (45), 20-25 (50), 21-27 (55) e 23-31 (resultado final).1.410 espetadores.