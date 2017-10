O Sporting está a realizar reuniões internas no sentido de apurar responsabilidades sobre o que se passou no sábado no jogo da equipa B. A formação leonina devia receber o Parede, na 1ª jornada do Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul, mas a partida não se realizou devido à falta de policiamento, pelo que os leões acabaram por perder os 3 pontos. Segundo apurámos, nem foi pedido policiamento por parte do clube de Alvalade para o jogo em questão.

Entretanto, na Eurockey Cup sub-15, em Vilanova (Espanha), o Sporting apurou-se para a final da prova, onde vai defrontar o Barcelona. Nas ‘meias’ os jovens leões bateram o Follonica, por 5-4, enquanto os catalães eliminaram o Manlleu, por 2-1. A Académica acabou em 6º, depois de perder com o Saint Omer (1-0); o FC Porto foi 8º após ceder frente ao Breganze (1-0) e o Sp. Tomar 11º, após bater o Vilanova (2-1).