O Sporting vai fazer queixa de factos ocorridos nos "jogos dos rivais", nomeadamente no P. Ferreira-Benfica, anunciou ontem Nuno Saraiva. "Faremos as devidas participações disciplinares, mesmo que acreditemos que vão cair no saco-roto da justiça desportiva", escreveu o diretor de comunicação, no Facebook, antes de acusar Rúben Dias de agredir "um adversário na garganta" e de pontapear outro "na cara". "Em Tondela, por muito menos, Mathieu foi expulso. Vale tudo! ", lamentou o dirigente leonino, que ainda considerou que o benfiquista "fez corar de vergonha muitos dos sarrafeiros históricos do futebol nacional" pela sua atuação frente aos castores.

Poucos minutos depois, em conferência de imprensa, em Alvalade, Jorge Jesus foi confrontado com a posição tomada pelo departamento de comunicação dos leões e não hesitou em corroborar a decisão anunciada por Nuno Saraiva.

