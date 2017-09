Poucos dias depois da auspiciosa estreia na Liga dos Campeões, com uma vitória diante do Pontoise-Cergy de Marcos Freitas, em França – "um momento histórico para o ténis de mesa português", segundo considerou João Monteiro –, a equipa do Sporting vira agora agulhas para as provas internas e para a primeira competição oficial da época: a Supertaça José Manuel Amaro.Os leões, campeões nacionais e detentores da Taça de Portugal, defrontam hoje, às 16h00, em Vila Real, o São Cosme, finalista da Taça na época passada que milita na segunda divisão. Os de alvalade são claramente favoritos à conquista da terceira Supertaça consecutiva, 12ª do seu historial, em 20 edições.À mesma hora e no mesmo local vai disputar-se a Supertaça feminina, que coloca frente a frente o CTM Mirandela (campeão e vencedor da Taça) e o Ala Nun’Álvares, finalista da Taça.