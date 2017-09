Continuar a ler

O guarda-redes Darko Arsic assumiu a responsabilidade pela derrota na ronda anterior com o Besiktas e promete redimir-se. "Vai ser muito complicado, mas nenhum adversário é bom se conseguirmos impedir que domine no campo."



Hoje disputa-se também o Medvedi-Besiktas. O guarda-redes Darko Arsic assumiu a responsabilidade pela derrota na ronda anterior com o Besiktas e promete redimir-se. "Vai ser muito complicado, mas nenhum adversário é bom se conseguirmos impedir que domine no campo."Hoje disputa-se também o Medvedi-Besiktas.

Com a derrota frente ao FC Porto ainda mal digerida, o Sporting fez-se ontem ‘à estrada’, rumo à Macedónia, onde hoje defronta o Metalurg na terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. Depois do clássico, o treinador Hugo Canela pediu aos jogadores que mudassem o foco para a Europa e é aí que os leões vão tentar regressar aos triunfos, frente a uma equipa que ainda não obteve qualquer vitória na prova e que não hesita em considerar a formação portuguesa favorita.Com efeito, mesmo jogando em casa os macedónios colocam a pressão de vencer nos campeões portugueses. O treinador adjunto Aleksandar Jovic não poupa nos elogios aos leões . "Deixamos o papel de favoritos para o Sporting. Tem uma equipa experiente, sólida na defesa e muito perigosa no ataque." E depois de duas derrotas na Champions, deixou uma receita, no mínimo curiosa para bater os de Alvalade: "Chegou a hora de transformarmos os nossos gatinhos em leões, essa é a única maneira de resistir à equipa do Sporting! A nossa defesa tem de ser perfeita."

Autor: Isabel Dantas