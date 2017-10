Continuar a ler

As contratações de João Monteiro e de Diogo Carvalho consolidaram o projeto para a Europa dos leões, que ainda contam com dois nigerianos Aruna Quadri e Bode Abiodum, que desde há alguns anos residem em Portugal.



"Queremos fazer história na Champions e optei por regressar a Portugal pelo projeto que me apresentaram de integrar uma equipa com ambição europeia", confessou a Record João Monteiro, que na 1ª jornada em França derrotou o seu compatriota Marcos Freitas da equipa francesa do Pontoise.



"Os franceses e os russos são os adversários mais credenciados, mas também ganhámos em França e podemos voltar a triunfar. Não há jogos fáceis", garantiu.



O Sporting é o sexto clube que João Monteiro representa nesta prova, onde por quatro vezes chegou às meias-finais. "O primeiro objetivo é garantir a presença nos quartos-de-final", disse ao nosso jornal o pupilo de Francisco Santos, que também orienta Diogo Carvalho, oriundo do Benfica.



"Em França estava um pouco nervoso por ser a minha estreia, mas agora já estou bem adaptado e motivado para ajudar a equipa", garantiu Diogo Carvalho.



O nigeriano Aruna Quadri ganhou o Open da Polónia no último fim de semana e está em boa forma. "Mas estes jogos são sempre muito complicados. O Sporting faz parte da minha vida e só penso na vitória", confessou o jogador que está a tratar de obter a cidadania portuguesa.



O surpreendente triunfo do Sporting na 1ª jornada frente ao Pontoise Cergy, em França, permite sonhar com uma vitória, hoje, a partir das 19 horas, frente aos polacos do Dartom Borogia, no primeiro jogo em casa dos leões para a Liga dos Campeões.O ténis de mesa, uma modalidade cheia de tradição em Alvalade, vai ter o seu batismo no Pavilhão João Rocha e logo na maior prova de clubes. É a primeira vez que o Sporting compete neste formato da Champions, depois de nos anos 90 ter marcado presença na Taça dos Clubes Campeões Europeus com uma equipa onde alinhava Pedro Miguel Moura, atual presidente federativo.

Autor: Norberto Santos