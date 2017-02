O Sporting vai inquirir a federação (FPA) sobre o facto de o organismo não ter considerado válida a transferência de Tiago Aperta, por o atleta ter um vínculo em vigor quando o Benfica depositou os contratos na FPA, conforme noticiámos ontem. "O Sporting vai pedir esclarecimentos. Ainda há umas semanas foi dito que estava tudo bem, agora temos uma informação, que não recebemos oficialmente, com dados novos. O Sporting cumpriu as regras, por isso estamos tranquilos", disse-nos Carlos Silva, responsável pelo atletismo leonino.

O mesmo se passa na Luz. "Oficialmente não recebemos nada", referiu Ana Oliveira, coordenadora do Benfica. "Apenas posso dizer que estaremos sempre atentos na defesa dos direitos do Benfica e que, se for o caso, continuaremos a lutar até às últimas instâncias desportivas."