Para nós, só existe uma cor: VERDE. pic.twitter.com/YEJe5Nnpqr — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 26 de janeiro de 2018

O Sporting já reagiu à acusação de racismo feita pelo FC Porto esta sexta-feira. O clube leonino publicou um tweet, ao qual juntou uma fotografia de William Carvalho e Fábio Coentrão abraçados. "Para nós, só existe uma cor: VERDE", pode ler-se.Na newsletter 'Dragões Diário', os azuis e brancos mostraram esta sexta-feira um vídeo legendado no qual surge o lateral do Sporting a reclamar. O lance com Marega aconteceu ao minuto 76 da meia-final da Taça CTT, que os leões ganharam no desempate por penáltis.