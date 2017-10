Rafael Leão marcou o quarto golo dos leões e o seu registo só é superado por Cristiano Ronaldo.

Rafael Leão foi um das figuras do Sporting no triunfo por 4-2 em Oleiros para a Taça de Portugal e o Sporting não deixou passar em claro a estreia do avançado de 18 anos na equipa principal leonina."Não são muitos os que se podem orgulhar de marcar na estreia de Leão ao peito! E com apenas 18 anosDia fantástico para o nosso Rafael Leão", pode ler-se num post na página oficial do Sporting no Facebook.

Autor: Sandra Lucas Simões